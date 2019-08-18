Егоров ответил на критику Дзюбы в адрес судей матча с «Ахматом»

Глава департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза Александр Егоров прокомментировал критику со стороны форварда «Зенита» Артёма Дзюбы в адрес работы судейской бригады в матче 6-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ахматом» (0:0).
«Мне об этом рассказал младший сын. Сказал, что Дзюба не только меня знает, но и читает, а потому я могу попросить его подписаться на сына в „Инстаграм“. Если серьёзно, эмоции после игры вылились в такую реплику. Артём — эмоциональный человек. Хотел бы призвать к тому, что надо уважительно относиться друг к другу.
Делали анализ судейства. На сборах просили арбитров давать командам больше бороться. Некоторые, возможно, снизили к себе требования. На работе надо работать. В перерыв на игры сборной, в Новогорске, обсудим все моменты", — сказал Егоров в эфире телеканала «Матч ТВ».
- 18 августа 2019
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