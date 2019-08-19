Шунин рассказал, как восстанавливается после травмы

Вратарь «Динамо» Антон Шунин рассказал, как идёт процесс восстановления после травмы, полученной в матче с «Зенитом», и поделился мнением об игре бело-голубых с «Локомотивом» (1:2).
«Конечно, я расстроен, что мы не смогли набрать очки с «Локомотивом». Есть ряд причин, почему сейчас не всё получается. Нам всё-таки нужно ещё время. В команде появляются новые футболисты, всем нужно сыграться. Уверен, что всё наладится – уровень и качество новичков хорошо видно, вчерашний гол Филиппа – очень красивый. Скоро они примут концепцию игры, и мы будем набирать очки.
Новички хорошо вписались в команду. У нас последние несколько лет очень дружный коллектив. Со своей стороны я помогаю ребятам, чтобы им было комфортно, тогда они смогут максимально сконцентрироваться на игре и получать удовольствие от футбола. Обычно у любого человека, который приходит на новое место, в первое время есть волнение. У нас в этом плане всё в порядке, все адаптируются быстро, даже иностранцы общаются со всеми. Проблем быть не должно.
Что касается моего восстановления, то время, чтобы поправиться, мне ещё нужно, но всё идёт по плану. Боль ушла, с каждым днём чувствую себя всё лучше и лучше, уже делаю упражнения на ноги. Сейчас важно не форсировать восстановление, организм не обманешь. Скоро я вернусь на поле, очень жду этого момента. Когда травмы, то тяжело одновременно быть в команде, но в то же время заниматься отдельно», — сказал Шунин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.
- 19 августа 2019
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