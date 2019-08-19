Жуков: «Спартак» начал сезон по-разному, трудно сказать, кто победит в дерби

Бывший президент Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков поделился ожиданиями от матча 6-го тура Российской Премьер-Лиги «Спартак» — ЦСКА.



«Я болею за „Спартак“, а кто победит – сказать трудно. Шюррле мне пока очень нравится. «Спартак» начал сезон по-разному, были и неплохие матчи, и хорошие. Прогнозировать трудно. Фанаты не любят Кононова? Это было вначале, сейчас всё может измениться», — передаёт слова Жукова корреспондент «Чемпионата» Максим Пахомов.



Матч состоится на стадионе «Открытие Арена» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 мск. «Чемпионат» проведёт платную прямую видеотрансляцию встречи.



Обслужат встречу судьи из Москвы. Главным арбитром назначен Сергей Карасёв. В роли его ассистентов выступят Антон Аверьянов и Константин Шаламберидзе. Резервный рефери — Евгений Турбин из Дмитрова.

РПЛ. «Спартак» — ЦСКА. У Чалова уже было два момента1 LIVE! Все подробности матча.