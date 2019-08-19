Кононов: нет проблем с настроем у тех ребят, которые ещё не играли с ЦСКА

Главный тренер «Спартака» Олег Кононов поделился ожиданиями от матча 6-го тура чемпионата России с ЦСКА.
«Половина состава „Спартака“ не знает, что такое дерби? Нет, они знают, что такое дерби. Конечно, мотивация есть, есть настрой. Думаю, никаких проблем с настроем у тех ребят, которые ещё не играли с ЦСКА, нет. Они опытные игроки, хоть кто-то из них и помоложе. Они знают, какой дух должен быть в таких играх.
Спокойствия перед „Брагой“ у нас не будет, даже если сегодня победим. На каждую игру надо выходить с настроением победить и обрести стабильность. Конечно же, это касается всей команды на протяжении всех турниров — это Лига Европы, чемпионат и Кубок. Наша задача — выходить в каждой игре с очень серьёзным настроем на победу», — сказал Кононов в эфире телеканала «Матч Премьер».
Матч состоится на стадионе «Открытие Арена» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 мск. «Чемпионат» проведёт платную прямую видеотрансляцию встречи, а также текстовую онлайн-трансляцию матча «Спартак» — ЦСКА.
- 19 августа 2019
-
20:49
-
20:48
-
20:35
-
20:33
-
20:29
-
20:07
-
20:01
-
19:53
-
19:50
-
19:48
-
19:38
-
19:37
-
19:12
-
19:08
-
19:00
-
18:52
-
18:50
-
18:28
-
18:20
-
18:03
-
18:02
-
17:41
-
17:39
-
17:25
-
17:21
-
17:17
-
17:15
-
17:11
-
17:10
-
17:03
-
16:49
-
16:47
-
16:45
-
16:45
-
16:25