Отец Федуна: в матче «Спартак» — ЦСКА, кто будет лучше играть, тот и выиграет

Арнольд Федун, отец владельца «Спартака» Леонида Федуна, поделился ожиданиями от матча 6-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором красно-белые сыграют с ЦСКА.

«Кто будет лучше играть, тот и выиграет. Тяжёлый будет матч», — передаёт слова Федуна корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Матч состоится на стадионе «Открытие Арена» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 мск. «Чемпионат» проведёт платную прямую видеотрансляцию встречи, а также текстовую онлайн-трансляцию матча «Спартак» — ЦСКА.



Обслужат встречу судьи из Москвы. Главным арбитром назначен Сергей Карасёв. В роли его ассистентов выступят Антон Аверьянов и Константин Шаламберидзе. Резервный рефери — Евгений Турбин из Дмитрова.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».