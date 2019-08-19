Отец Федуна: в матче «Спартак» — ЦСКА, кто будет лучше играть, тот и выиграет
Арнольд Федун, отец владельца «Спартака» Леонида Федуна, поделился ожиданиями от матча 6-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором красно-белые сыграют с ЦСКА.
«Кто будет лучше играть, тот и выиграет. Тяжёлый будет матч», — передаёт слова Федуна корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
Матч состоится на стадионе «Открытие Арена» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 мск. «Чемпионат» проведёт платную прямую видеотрансляцию встречи, а также текстовую онлайн-трансляцию матча «Спартак» — ЦСКА.
Обслужат встречу судьи из Москвы. Главным арбитром назначен Сергей Карасёв. В роли его ассистентов выступят Антон Аверьянов и Константин Шаламберидзе. Резервный рефери — Евгений Турбин из Дмитрова.
Видео можно посмотреть на «Чемпионате».
«Спартак» — ЦСКА: составы команд на матч 6-го тура РПЛ
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