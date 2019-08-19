Болельщики ЦСКА посвятили баннер погибшему фанату «Спартака»

Болельщики ЦСКА перед матчем 6-го тура Российской Премьер-Лиги со «Спартаком» выразили соболезнования в связи с гибелью известного фаната красно-белых.

«Алексей Бахыт. У беды нет цветов, спи спокойно», — гласит баннер болельщиков «армейцев».

Алексей, известный как Бахыт, попал в аварию 12 августа на трассе М 4 «Дон» в Ростовской области. На 1028-м километре грузовик Renault с прицепом столкнулся с легковым автомобилем, в котором находился болельщик. Помимо Алексея пострадали ещё три человека, сидевшие в машине. Водитель грузовика от госпитализации отказался.

Матч проходит на стадионе «Открытие Арена» в Москве. «Чемпионат» проводит платную прямую видеотрансляцию встречи, а также текстовую онлайн-трансляцию матча «Спартак» — ЦСКА.