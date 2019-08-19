Кононов: с каждой победой чувствую, что «Спартак» становится увереннее

Главный тренер «Спартака» Олег Кононов после матча 6-го тура РПЛ с ЦСКА (2:1) отметил, что команда чувствует себя увереннее с каждой победой.



«С каждой победой чувствую, что команда становится увереннее. Что касается меня, то это моя работа. Критика, давление — её часть. Я воспринимаю давление, оцениваю, понимаю, что нахожусь в «Спартаке». И я хочу побеждать! Сейчас. А не когда мне исполнится 70 лет. Хочу выигрывать каждый матч. И я нацелен на это, как и все игроки.

График на самом деле жесткий, нам противостоят очень сильные команды — и в чемпионате, и в Лиге Европы. Мы выбили «Тун», очень непростой соперник. Ближайшая неделя будет очень жесткой, предстоят два матча через два дня на третий. За шесть дней — три игры, включая сегодняшнюю. Наша задача — восстановить и подготовить футболистов, дать футболистам, игравшим мало, быть в тонусе. Будет ротация. Нам очень важно вместе и сплоченно тренерским штабом отработать этот цикл.

Стиль важен. И я хочу, чтобы он был в «Спартаке». Мое желание огромное, чтобы команда имела такую же систему, имела таких же игроков, которых мы сейчас вспоминаем и ценим, вспоминаем их большие победы. Мы ответственны перед болельщиками, и это самое главное", — передаёт слова Кононова корреспондент «Чемпионата» Михаил Гончаров.