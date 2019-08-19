Кононов: меня беспокоит, что «Спартак» не очень хорошо вкатывается в матчи

Главный тренер «Спартака» Олег Кононов прокомментировал победу своей команды в матче 6-го тура чемпионата России с ЦСКА (2:1).



«Конечно, дерби лёгким не бывает. Приятно, что победили на своем стадионе при огромной поддержке болельщиков. Первый тайм, думаю, был равным, во втором тайме мы были посильнее. Хотя концовка матча была для нас непростой. Тем не менее ребята довели игру до победы. Поздравляю команду.

Обману, если скажу, что меня не беспокоит, как команда не очень хорошо вкатывается в матчи. Команда выходит немного закрепощённой, а не раскрепощённой, не включает скорости. Об этом было сказано в перерыве. Проведём расследование и серьёзно поработаем на эту тему. Почему сказал, что футбол был равный? И у нас имелись моменты, и у соперника. Но да, ЦСКА больше владел мячом. Нас это совершенно не устраивает", — передаёт слова Кононова корреспондент «Чемпионата» Михаил Гончаров.