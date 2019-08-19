Бакаев — о Шюррле: «Спартаку» повезло, что такие люди играют на острие

Полузащитник «Спартака» Зелимхан Бакаев после матча 6-го тура РПЛ с ЦСКА (2:1) высоко оценил игру хавбека красно-белых Андре Шюррле.

«Играли без чистого форварда? У нас чемпион мира не острие! Одно удовольствие, когда принимаешь мяч, а он уже рядом с тобой и помогает. Нам повезло, что такие люди играют на острие. Он игрок мирового уровня, это не проблема – вписаться в команду. Он нам помогает. Нам немного легче теперь играть, потому что он рядом и при выходе из обороны, и отдаёт всегда, и подстраивается. Джордан тоже очень хорошего уровень игрок, он ещё будет прогрессировать. Это не наш максимум, будем показывать игры ещё сильнее», — передаёт слова Бакаева корреспондент «Чемпионата» Максим Пахомов.



«Спартак», набрав 11 очков, поднялся на четвёртое место в турнирной таблице российского национального чемпионата. ЦСКА (10) — на 6-м месте.