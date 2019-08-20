Понсе: только благодаря переходу в «Спартак» меня заметили в сборной Аргентины

Аргентинский нападающий «Спартака» Эсекьель Понсе прокомментировал результат матча 2-го тура РПЛ с ЦСКА (2:1).



«Ощущения просто невероятные. Эмоции захлёстывали, хотел бросить всё, выбежать на поле и помочь своей команде. Смотреть матчи с трибуны — это самое обидное, что может произойти с футболистом. Но что поделать, надо отбывать наказание. Что касается самой игры, то счастлив, что победили. Победы в таких матчах достаются именно таким способом, когда команда на пределе своих возможностей показывает характер, играет в свою игру. Поздравляю всех ребят. Сегодня было очень здорово. Спасибо за победу.



Крупные матчи в России и Аргентине очень похожи по атмосфере. За сегодняшнюю поддержку мне хочется встать и поаплодировать болельщикам. То, что они сегодня сделали для команды, — это невероятно. Я считаю, что их заслуга в победе „Спартака“ очень большая. То, как они сегодня поддерживали нас, пели, гнали вперёд, — это дорогого стоит. Спасибо большое за вашу поддержку. Это незабываемо.



Не терпится поскорее вернуться на поле, чтобы помочь „Спартаку“. И буквально два дня назад узнал о вызове в олимпийскую сборную Аргентины. Мне позвонили из клуба и сказали, что пришёл вызов. Было неожиданно, и я счастлив такому повороту событий. Большое спасибо „Спартаку“. Считаю, только благодаря переходу в этот клуб меня заметили. Я делал свою работу, и это показалось интересным представителям сборной. Меня вызвали, и теперь я буду выступать не только за клуб, но и за национальную команду. Это очень почётно, очень большая ответственность», — сказал Понсе в интервью пресс-службе «Спартака».

Нападающий «Спартака» Понсе получил вызов в молодёжную сборную Аргентины