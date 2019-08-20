Слуцкий посетил «Макдоналдс» в честь 10-летия знаменитой фотографии
Главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий посетил ресторан «Макдоналдс» и опубликовал в социальной сети две фотографии из ресторана быстрого питания, сравнив себя спустя десять лет.
Если у вас не отображаются фотографии, их можно посмотреть в «инстаграме» Леонида Слуцкого.
Напомним, что российский специалист работает с «Витессом» с 2018 года. В матче 3-го тура чемпионата Нидерландов «Витесс» разгромил «ПЕК Зволле». Встреча прошла в Арнеме на стадионе «Гелредом». Итоговый счёт матча — 3:0.
Победа позволила «Витессу» выйти на третье место в турнирной таблице Эредивизии. В активе команды Слуцкого семь очков. Следующий матч «Витесс» проведёт 24 августа. Соперником подопечных российского специалиста будет «Хераклес».
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