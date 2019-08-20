Авторы «Чемпионата» спорят из-за Моуринью и обсуждают 2-й тур АПЛ

В новом выпуске подкаста, посвящённом 2-му туру нового сезона английской Премьер-лиги, журналисты «Чемпионата» Григорий Телингатер и Кирилл Хаит разбирают его главные темы. Аномальный матч «Сити» с «Тоттенхэмом», конфликт Гвардиолы и Агуэро, ВАР, перспективы «Сити» и «Ливерпуля» в гонке, сравнение недостатков «Арсенала» и «Челси», а также комплименты «Лестеру» и совсем другие слова в адрес «Ньюкасла». К тому же ведущие подкаста серьёзно поспорили из-за Моуринью: кто виноват в его провале в «МЮ»?
0:54 — Как сыграть идеальный матч и не выиграть. Инструкция «Ман Сити»
04:47 — Гвардиола – Агуэро: это нормально? Урок для Агуэро от Тарасова
09:25 — ВАР делает футбол лучше. Но есть нюанс
12:15 — Сроки трансферного окна в Англии вредят клубам АПЛ. Особенно «Тоттенхэму»
14:36 — «Ливерпуль» или «Сити»? Кто сильнее?
18:17 — У «Арсенала» шесть очков в двух матчах. Всё равно критикуем. Давид Луис и Дани Себальос
24:15 — Ищем хорошее в «Челси»
28:25 — Судья опоздал на матч АПЛ. Стоп, что?!
29:17 — Минутка похвалы «Лестеру»
31:05 — Зарубились из-за Моуринью. Он сбитый лётчик? Если нет, то что было в «МЮ»? «МЮ» как самый токсичный клуб последних лет
39:53 — Удивляемся скорости, с которой «Ньюкасл» разучился обороняться.
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