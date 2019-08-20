Дембеле привёл в ярость руководство «Барселоны», не прибыв вовремя на медосмотр

Французский нападающий «Барселоны» Усман Дембеле в очередной раз разочаровал клуб, утверждает Marca.

По данным источника, футболист должен был прибыть в субботу на медицинское обследование по поводу травмы, полученной в матче 1-го тура чемпионата Испании с «Атлетиком» (0:1). Впрочем, француз в назначенное время так и не встретился с медиками. Вместо этого он улетел на выходные в Сенегал и прибыл в расположение клуба только в понедельник.

Поведением игрока остались крайне недовольны руководство клуба, медицинский персонал и его партнёры по команде.

Напомним, у 22-летнего футболиста было диагностировано повреждение левого подколенного сухожилия. Сроки восстановления игрока составят около пяти недель.