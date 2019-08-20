Дембеле привёл в ярость руководство «Барселоны», не прибыв вовремя на медосмотр
Французский нападающий «Барселоны» Усман Дембеле в очередной раз разочаровал клуб, утверждает Marca.
По данным источника, футболист должен был прибыть в субботу на медицинское обследование по поводу травмы, полученной в матче 1-го тура чемпионата Испании с «Атлетиком» (0:1). Впрочем, француз в назначенное время так и не встретился с медиками. Вместо этого он улетел на выходные в Сенегал и прибыл в расположение клуба только в понедельник.
Поведением игрока остались крайне недовольны руководство клуба, медицинский персонал и его партнёры по команде.
Напомним, у 22-летнего футболиста было диагностировано повреждение левого подколенного сухожилия. Сроки восстановления игрока составят около пяти недель.
Дембеле может покинуть «Барселону» из-за проблем с дисциплиной
- 20 августа 2019
-
19:31
-
19:25
-
19:12
-
19:11
-
18:56
-
18:53
-
18:44
-
18:38
-
18:29
-
18:07
-
18:07
-
17:54
-
17:54
-
17:39
-
17:29
-
17:16
-
17:15
-
17:03
-
16:47
-
16:45
-
16:16
-
16:04
-
15:59
-
15:45
-
15:41
-
15:37
-
15:34
-
15:28
-
15:24
-
15:18
-
15:11
-
15:09
-
15:05
-
14:44
-
14:39
Партнерский контент