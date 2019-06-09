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Дембеле может покинуть «Барселону» из-за проблем с дисциплиной

Дембеле может покинуть «Барселону» из-за проблем с дисциплиной
Футбол / Испания 0

22-летний французский нападающий «Барселоны» Усман Дембеле рискует уйти из каталонского клуба в летнее трансферное окно. Об этом пишет AS.

Причиной, по которой «Барселона» может расстаться с футболистом, является недовольство руководителей клуба нарушениями дисциплины, которые постоянно допускает француз. Он не раз позволял себе опаздывать на тренировки каталонцев. После одной из таких ситуаций от Дембеле в ультимативной форме потребовали изменения отношения к делу. В противном случае он покинет клуб.

В настоящее время Дембеле проходит восстановление после травмы подколенного сухожилия. В сезоне-2018/19 француз провёл на поле 42 встречи, в которых забил 14 голов и отдал девять результативных передач.

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