Дембеле может покинуть «Барселону» из-за проблем с дисциплиной

22-летний французский нападающий «Барселоны» Усман Дембеле рискует уйти из каталонского клуба в летнее трансферное окно. Об этом пишет AS.



Причиной, по которой «Барселона» может расстаться с футболистом, является недовольство руководителей клуба нарушениями дисциплины, которые постоянно допускает француз. Он не раз позволял себе опаздывать на тренировки каталонцев. После одной из таких ситуаций от Дембеле в ультимативной форме потребовали изменения отношения к делу. В противном случае он покинет клуб.



В настоящее время Дембеле проходит восстановление после травмы подколенного сухожилия. В сезоне-2018/19 француз провёл на поле 42 встречи, в которых забил 14 голов и отдал девять результативных передач.

У. Дембеле может пропустить 3-4 недели из-за травмы