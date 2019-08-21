Новичок «Арсенала» Пепе: цель — выиграть Лигу Европы. Верю, что у нас получится

Нападающий лондонского «Арсенала» Николя Пепе рассказал об адаптации в новой команде, а также поделился планами и задачами на сезон.



«Чувствую себя комфортно, потому что тренер говорит по-французски и нам намного легче общаться. Теперь мне нужно выучить английский, и в этом он мне тоже помогает.



Я решил перейти сюда, потому что у клуба большие амбиции. Мечта — вернуться в Лигу чемпионов. Я тоже амбициозный человек, так что выбор был совершенно логичным.



Меня привлекает АПЛ, потому что это чрезвычайно напряжённый чемпионат и лучшая лига мира. Наш план заключается в том, чтобы выиграть Лигу Европы. Это наша цель. Это европейский трофей, и мы хотим добиться большего, нежели в прошлом сезоне. Верю, что у нас получится», – приводит слова Пепе официальный сайт клуба.



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