Новичку «Арсенала» Пепе припомнили слова про «Челси» двухлетней давности

Новичок «Арсенала» нападающий Николя Пепе оказался в неудобном положении спустя всего сутки после перехода в лондонский клуб.
После того как «канониры» объявили о приобретении 24-летнего футболиста, интернет-пользователи припомнили ивуарийцу его слова двухлетней давности. В 2017 году Пепе, будучи игроком «Анже», в интервью заявил следующее: «Челси» – это клуб, который заставляет меня мечтать. Это единственная команда в Англии, в которую я бы перешёл».
Видео доступно в «твиттере» BenchWarmers.
Трансфер Николя стал для «Арсенала» рекордным – за его переход клубу пришлось заплатить € 80 млн. В минувшем сезоне полузащитник забил 23 гола и отдал 12 результативных передач в 41 матче во всех турнирах. В списке бомбардиров Лиги 1 он занял второе место, уступив только Килиану Мбаппе, забившему 33 мяча.
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