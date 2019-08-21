Стало известно, на каких матчах 7-го тура РПЛ будет работать система VAR

Назначены арбитры и инспекторы на матчи 7-го тура Российской Премьер-Лиги. Система видеопомощи арбитрам (VAR) будет работать на двух встречах — «Краснодар» — «Локомотив» и «Урал» — «Сочи», сообщает пресс-служба РФС.



24 августа (суббота)



«Тамбов» — «Динамо»: судья — Игорь Панин (Дмитров); ассистенты судьи — Андрей Веретешкин (Санкт-Петербург), Арам Петросян (Бронницы); резервный судья — Сергей Куликов (Саранск); инспектор — Сергей Анохин (Москва).



«Уфа» — «Зенит»: судья — Сергей Иванов (Ростов-на-Дону); ассистенты судьи — Алексей Стипиди (Краснодар), Николай Еремин (Москва); резервный судья — Евгений Кукуляк (Калуга); инспектор — Гаряфий Жафяров (Москва).



«Краснодар» — «Локомотив»: судья — Владислав Безбородов (Санкт-Петербург); ассистенты судьи — Максим Гаврилин (Владимир), Адлан Хатуев (Грозный); резервный судья — Павел Кукуян (Сочи); VAR — Сергей Карасев (Москва), АVAR — Михаил Вилков (Нижний Новгород); инспектор — Сергей Зуев (Москва).



25 августа (воскресенье)



ЦСКА — «Ахмат»: судья — Василий Казарцев (Санкт-Петербург); ассистенты судьи — Валерий Данченко (Уфа), Рустам Мухтаров (Петрозаводск); резервный судья — Антон Фролов (Москва); инспектор — Игорь Синер (Омск).



«Ростов» — «Рубин»: судья — Виталий Мешков (Дмитров); ассистенты судьи — Дмитрий Мосякин (Москва), Антон Кобзев (Москва); резервный судья — Юнус Кошко (Краснодар); инспектор — Александр Гончар (Сочи).



«Крылья Советов» — «Спартак»: судья — Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург); ассистенты судьи — Александр Кудрявцев (Санкт-Петербург), Александр Богданов (Верея); резервный судья — Лаша Верулидзе (Владикавказ); инспектор — Николай Левников (Санкт-Петербург).



«Арсенал» — «Оренбург»: судья — Алексей Сухой (Люберцы); ассистенты судьи — Николай Богач (Люберцы), Дмитрий Чельцов (Москва); резервный судья — Сергей Чебан (Москва); инспектор — Александр Гвардис (Калининград).



26 августа (понедельник)



«Урал» — «Сочи»: судья — Сергей Карасев (Москва); ассистенты судьи — Игорь Демешко (Химки), Константин Шаламберидзе (Москва); резервный судья — Евгений Турбин (Дмитров); VAR — Михаил Вилков (Нижний Новгород), АVAR — Василий Казарцев (Санкт-Петербург); инспектор — Фейзудин Эрзиманов (Московская область).



