Фанаты «Спартака» и актёр Назаров не могут вылететь в Португалию

Болельщик московского «Спартака» Олег Семёнов в своём «твиттере» сообщил о задержке рейса в Португалию, где красно-белым предстоит провести первый матч раунда плей-офф квалификации Лиги Европы с «Брагой».
«Вылет рейса Lufthansa LH1178 Франфурт-на-Майне – Порту задерживается по техническим причинам. Самолёт отогнали от терминала. Пассажиры, в том числе болельщики «Спартака», ожидают бригаду ремонтников в салоне самолёта. С нами артист Назаров. Держим периметр», — написал Семёнов.
Позднее Олег сообщил о развитии ситуации: «Кина не будет. Lufthansa предлагает другой самолёт на Брагу. От того, когда он будет предоставлен, зависит размер компенсации пассажирам…»
Матч «Брага» – «Спартак» состоится завтра, 22 августа, на стадионе «Мунисипал-ди-Брага» в Браге и начнётся в 21:45 мск.
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