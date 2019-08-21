Карпова забила победный гол в матче с женской командой «Реала»

Российская футболистка «Севильи» Надежда Карпова забила победный гол в матче с женской командой мадридского «Реала». Встреча завершилась со счётом 3:2 в пользу «Севильи».



Карпова отправила мяч в ворота головой после подачи углового на 90-й минуте игры. Стоит отметить, что на матче присутствовал защитник мадридского «Реала» Марсело вместе с сыном.



Капрова перешла в «Севилью» в январе 2019 года. Футболистка ранее расторгла контракт с «Валенсией» по обоюдному согласию. В ноябре прошлого года Карпову отстранили от работы с основной командой. Карпова выступала за «Валенсию» с 2017 года, забив три мяча в 22 матчах.



Карпова также играла за красногорский «Зоркий» и «Чертаново». В составе подмосковной команды она была лучшим бомбардиром чемпионата России в 2016 году.

Видео можно посмотреть на канале «Севильи» в YouTube.