Карпова забила победный гол в матче с женской командой «Реала»

Российская футболистка «Севильи» Надежда Карпова забила победный гол в матче с женской командой мадридского «Реала». Встреча завершилась со счётом 3:2 в пользу «Севильи».
Карпова отправила мяч в ворота головой после подачи углового на 90-й минуте игры. Стоит отметить, что на матче присутствовал защитник мадридского «Реала» Марсело вместе с сыном.
Капрова перешла в «Севилью» в январе 2019 года. Футболистка ранее расторгла контракт с «Валенсией» по обоюдному согласию. В ноябре прошлого года Карпову отстранили от работы с основной командой. Карпова выступала за «Валенсию» с 2017 года, забив три мяча в 22 матчах.
Карпова также играла за красногорский «Зоркий» и «Чертаново». В составе подмосковной команды она была лучшим бомбардиром чемпионата России в 2016 году.
Видео можно посмотреть на канале «Севильи» в YouTube.
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