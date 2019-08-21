Малком: прекрасно провёл время с Месси

Вингер «Зенита» Малком поделился мнением о капитане «Барселоны» Лионеле Месси, с которым он играл вместе за сине-гранатовых на протяжении прошлого сезона.
«Кроме того, что Месси является исключительным игроком, он также отличный человек, партнёр по команде и просто очень хороший парень. Мы относимся друг к другу с большим уважением, мы прекрасно провели время вместе. Он звезда, он заслуживает всего того, чего добился», — приводит слова Малкома Goal.
Напомним, Малком перешёл в «Зенит» из «Барселоны» летом этого года. Его трансфер обошёлся петербургскому клубу в € 40 млн. Эта сумма может вырасти ещё на € 5 млн за счёт бонусов. Бразильский футболист подписал с петербургским клубом пятилетний контракт. Зарплата игрока предположительно составит € 6,5 млн за сезон.
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