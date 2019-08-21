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«Рубин» выставил на аукцион картонную фигуру Сутормина

«Рубин» выставил на аукцион картонную фигуру Сутормина
Футбол / РПЛ 0

Казанский «Рубин» выставил на аукцион картонную фигуру полузащитника «Зенита» Алексея Сутормина.

«Готовы продать легендарную картонную фигуру Алексея Сутормина, а все вырученные средства перечислить в качестве солидарных выплат тем, кому полагается! Все подтверждающие документы имеются, но обещали не выкладывать», — говорится в сообщении пресс-службы «Рубина».

Фото можно посмотреть на странице «Рубина» в «Твиттере».

25-летний Сутормин перешёл в «Рубин» из «Оренбурга» 29 июня. Но всего через несколько дней «Зенит» договорился о переходе хавбека. Накануне стало известно, что в обоих случаях клуб-продавец получил от покупателя 50 тыс. рублей, а не сумму, которая примерно равна рыночной стоимости игрока.

Сутормин является воспитанником «Зенита». Ранее он играл за «Строгино», «Волгарь» и «Оренбург». На счету хавбека семь матчей за молодёжную сборную России, в которых он стал автором одного забитого мяча.

Президент «Оренбурга» не считает особенной продажу Сутормина за 50 тыс. рублей
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