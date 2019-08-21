Президент «Оренбурга» не считает особенной продажу Сутормина за 50 тыс. рублей

Продажа полузащитника «Оренбурга» Алексея Сутормина за 50 тыс. рублей не является чем-то особенным. Об этом заявил президент клуба Владимир Кияев. Хавбек играл в составе оренбургской команды с января 2018 года по май 2019 года.

Летом 25-летний игрок перешёл из «Оренбурга» в «Рубин», а через несколько дней казанский клуб объявил о трансфере полузащитника в «Зенит». Накануне стало известно, что в обоих случаях клуб-продавец получил от покупателя 50 тыс. рублей, а не сумму, которая примерно равна рыночной стоимости игрока.



«Для нас хорошо, что в итоге он перешёл не в какую-то рядовую команду, а в клуб, который является чемпионом России. Для нас уже это является определённым имиджевым приобретением. Я думаю, что мы выровняем эту ситуацию за счёт будущего сотрудничества наших команд. Игрок имеет право уйти без выплаты компенсации. Ничего особенного здесь нет. Так уж договорились, чего теперь делать», — цитирует Кияева ТАСС.