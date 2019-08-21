Хет-трик Дядюна помог «Химкам» обыграть «Авангард» в Кубке России

В матче 1/32 финала Кубка России «Химки» принимали курский «Авангард». Встреча прошла на стадионе «Арена Химки» и завершилась победой хозяев со счётом 4:1.
Уже на 3-й минуте счёт открыл нападающий «Химок» Владимир Дядюн. Через 4 минуты Дядюн оформил дубль и упрочил преимущество подмосковной команды. На 15-й минуте ответный гол забил полузащитник «Авангарда» Михаил Земсков. Через минуту хавбек «Химок» Богдан Мишуков отправил в ворота гостей третий мяч. В концовке матча, на 75-й минуте, Дядюн оформил хет-трик.
В других матчах 1/32 финала турнира «Торпедо» обыграло «Велес» (3:3, 6:5 — по пенальти), «Нижний Новгород» разгромил «Арарат» со счётом 3:0, «Черноморец» оказался сильнее «Армавира» (3:0), «Рязань» проиграла «Чертаново» (1:4), «Шинник» обыграл «Текстильщик» (1:0), а «Ленинградец» уступил «Балтике» (1:2).
- 21 августа 2019
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