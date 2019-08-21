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Хет-трик Дядюна помог «Химкам» обыграть «Авангард» в Кубке России

Хет-трик Дядюна помог «Химкам» обыграть «Авангард» в Кубке России
Футбол / Кубок России 0

В матче 1/32 финала Кубка России «Химки» принимали курский «Авангард». Встреча прошла на стадионе «Арена Химки» и завершилась победой хозяев со счётом 4:1.

Уже на 3-й минуте счёт открыл нападающий «Химок» Владимир Дядюн. Через 4 минуты Дядюн оформил дубль и упрочил преимущество подмосковной команды. На 15-й минуте ответный гол забил полузащитник «Авангарда» Михаил Земсков. Через минуту хавбек «Химок» Богдан Мишуков отправил в ворота гостей третий мяч. В концовке матча, на 75-й минуте, Дядюн оформил хет-трик.

В других матчах 1/32 финала турнира «Торпедо» обыграло «Велес» (3:3, 6:5 — по пенальти), «Нижний Новгород» разгромил «Арарат» со счётом 3:0, «Черноморец» оказался сильнее «Армавира» (3:0), «Рязань» проиграла «Чертаново» (1:4), «Шинник» обыграл «Текстильщик» (1:0), а «Ленинградец» уступил «Балтике» (1:2).

Кубок России. 1/32 финала
21 августа 2019, среда. 19:00 МСК
Химки
Химки
4 : 1
Авангард К
Курск
1:0 – Дядюн – 3, 2:0 – Дядюн – 7, 2:1 – Земсков – 15, 3:1 – Мишуков – 16, 4:1 – Дядюн – 75
Кубок России. 1/32 финала
21 августа 2019, среда. 18:00 МСК
Велес
Москва
3 : 3
5 : 6
Торпедо Москва
Москва
0:1 – Шоркин – 29, 1:1 – Садов – 32, 2:1 – Баев – 52, 2:2 – Божин – 90+6, 2:3 – Елисеев – 109, 3:3 – Соловьёв – 112
Удаления: Садов, 107 – нет
Кубок России. 1/32 финала
21 августа 2019, среда. 17:00 МСК
Арарат
Москва
0 : 3
Нижний Новгород
Нижний Новгород
0:1 – Сергеев – 16, 0:2 – Салугин – 18, 0:3 – Игнатович – 81
Кубок России. 1/32 финала
21 августа 2019, среда. 18:00 МСК
Черноморец
Новороссийск
3 : 0
Армавир
Армавир
1:0 – Шабичев – 31, 2:0 – Дибиргаджиев – 56, 3:0 – Дибиргаджиев – 90+2
Удаления: нет – Падерин, 90+5
Кубок России. 1/32 финала
21 августа 2019, среда. 18:30 МСК
Рязань
Рязань
1 : 4
Чертаново
Москва
0:1 – Цыпченко – 23, 0:2 – Прудников – 40, 1:2 – Малахов – 57, 1:3 – Прудников – 71, 1:4 – Прудников – 79
Кубок России. 1/32 финала
21 августа 2019, среда. 18:30 МСК
Шинник
Ярославль
1 : 0
Текстильщик
Иваново
1:0 – Низамутдинов – 33
Удаления: нет – Батов, 58
Кубок России. 1/32 финала
21 августа 2019, среда. 18:30 МСК
Ленинградец
Ленинградская область
1 : 2
Балтика
Калининград
0:1 – Кисиль – 23, 0:2 – Кисиль – 52, 1:2 – Корцов – 54
Удаления: Корцов, 90+4 – Кашчелан, 40
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