Сотрудник «ПСЖ» обозвал Неймара хапугой

Положение форварда «Пари Сен-Жермен» Неймара в клубе становится всё невыносимее для футболиста, сообщает Sport.es.
Так, очередной неприятностью для 27-летнего нападающего стал инцидент с одним из сотрудников клуба. Когда бразилец направлялся к клубному кару, чтобы поехать к игровому полю, где должна была состояться тренировка, один из сотрудников клуба обозвал его хапугой. При этом мужчина повторил это пять раз.
Напомним, 27-летний Неймар хочет покинуть «ПСЖ» в летнее трансферное окно. Претендентами на бразильца являются мадридский «Реал» и его бывший клуб — «Барселона».
В минувшем сезоне Неймар принял участие в 28 матчах во всех турнирах на клубном уровне, в которых стал автором 23 забитых мячей, а также 13 результативных передач. Контракт форварда с французским клубом действителен до 30 июня 2022 года.
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