Советник владельца «Фиорентины»: Рибери предлагали много денег, но он выбрал нас

Джо Бароне, советник владельца «Фиорентины» Рокко Комиссо, рассказал, почему бывший полузащитник «Баварии» выбрал флорентийский клуб для продолжения карьеры.
«Выбрать Флоренцию легко! Это город любви, искусства. Франк уже хорошо говорит по-итальянски, а его жена любит Флоренцию. Рибери предлагали много денег в другом месте, но он выбрал „Фиорентину“. Он выбрал клуб, который растёт и развивается», — приводит слова Бароне Sky Sport Italia.
Этим летом Рибери получил статус свободного агента по окончании срока контракта с «Баварией», за которую он отыграл 12 сезонов. В минувшем сезоне 36-летний игрок провёл 38 матчей в футболке красных, отличившись 7 голами и 4 ассистами. За годы карьеры Франк играл за «Булонь», «Олимпик Алес», «Брест», «Мец», «Галатасарай», «Олимпик Марсель», «Баварию». Рибери – серебряный призёр чемпионата мира.
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