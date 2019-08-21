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Советник владельца «Фиорентины»: Рибери предлагали много денег, но он выбрал нас

Советник владельца «Фиорентины»: Рибери предлагали много денег, но он выбрал нас
Футбол / Италия 0

Джо Бароне, советник владельца «Фиорентины» Рокко Комиссо, рассказал, почему бывший полузащитник «Баварии» выбрал флорентийский клуб для продолжения карьеры.

«Выбрать Флоренцию легко! Это город любви, искусства. Франк уже хорошо говорит по-итальянски, а его жена любит Флоренцию. Рибери предлагали много денег в другом месте, но он выбрал „Фиорентину“. Он выбрал клуб, который растёт и развивается», — приводит слова Бароне Sky Sport Italia.

Этим летом Рибери получил статус свободного агента по окончании срока контракта с «Баварией», за которую он отыграл 12 сезонов. В минувшем сезоне 36-летний игрок провёл 38 матчей в футболке красных, отличившись 7 голами и 4 ассистами. За годы карьеры Франк играл за «Булонь», «Олимпик Алес», «Брест», «Мец», «Галатасарай», «Олимпик Марсель», «Баварию». Рибери – серебряный призёр чемпионата мира.

Рибери прибыл во Флоренцию и прокомментировал переход в «Фиорентину»
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