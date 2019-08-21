Рибери прибыл во Флоренцию и прокомментировал переход в «Фиорентину»

Бывший полузащитник «Баварии» Франк Рибери прибыл во Флоренцию для подписания контракта с «Фиорентиной». Французского специалиста встречали болельщики, которые восторженно приветствовали футболиста.

«Я счастлив. Я общался с „Фиорентиной“ и Лукой Тони. Он сказал мне, что это отличный клуб и красивый город. Я счастлив, потому что мне это нравится», — сказал Рибери.

Видео доступно в «твиттере» Tuttomercatoweb.

Этим летом Рибери получил статус свободного агента, после окончания срока контракта с «Баварией», за которую он отыграл 12 сезонов. В минувшем сезоне 36-летний игрок провёл 38 матчей в футболке красных, отличившись 7 голами и 4 ассистами. За годы карьеры Франк играл за «Булонь», «Олимпик Алес», «Брест», «Мец», «Галатасарай», «Олимпик Марсель», «Баварию». Рибери – серебряный призёр чемпионата мира.