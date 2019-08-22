К. Навас подал в «Реал» запрос на трансфер

Вратарь мадридского «Реала» Кейлор Навас хочет сменить клуб в летнее трансферное окно. Костариканский голкипер подал в клуб запрос на трансфер, информирует Marca.

По информации источника, Навас желает иметь постоянную игровую практику, но знает, что в «Реале» он будет дублёром Тибо Куртуа. Мадридский клуб уже начал поиск потенциальной замены костариканца.

Отметим, что Навасом летом интересовались «Пари Сен-Жермен» и «Манчестер Юнайтед», но оба клуба больше не рассматривают вариант с покупкой игрока. В услугах Кейлора была заинтересована также «Бенфика», однако португальцы не смогли договориться с ним о зарплате.

Ранее сообщалось, что Кейлор намерен подписать с новым клубом контракт с окладом в размере € 7 млн в год, что на € 2 млн больше, чем он сейчас получает на «Сантьяго Бернабеу».