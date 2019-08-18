«ПСЖ» предложил «Реалу» Неймара в обмен на двух игроков
«Пари Сен-Жермен» был готов отпустить бразильского форварда Неймара в «Реал» в обмен на включение в сделку по нему двух игроков - Винисиуса Жунира и Рафаэля Варана. Об этом сообщает AS.
Согласно сведениям источника, такое предложение не устроило «Королевский клуб». На «Сантьяго Бернабеу» считают и Винисиуса, и Варана неприкасаемыми игроками. Ожидается, что в ближайшие дни президент «сливочных» Флорентино Перес ускорит переговоры с парижанами по Неймару. Не исключено, что стороны будут обсуждать включение в сделку по 27-летнему бразильцу других игроков «Реала» — Хамеса Родригеса, Кейлора Наваса, Иско и Карима Бензема. Однако шансы на уход из мадридского клуба двух последних оцениваются как очень низкие.
Неймар вернулся к тренировкам с «ПСЖ»
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