«ПСЖ» предложил «Реалу» Неймара в обмен на двух игроков

«Пари Сен-Жермен» был готов отпустить бразильского форварда Неймара в «Реал» в обмен на включение в сделку по нему двух игроков - Винисиуса Жунира и Рафаэля Варана. Об этом сообщает AS.

Согласно сведениям источника, такое предложение не устроило «Королевский клуб». На «Сантьяго Бернабеу» считают и Винисиуса, и Варана неприкасаемыми игроками. Ожидается, что в ближайшие дни президент «сливочных» Флорентино Перес ускорит переговоры с парижанами по Неймару. Не исключено, что стороны будут обсуждать включение в сделку по 27-летнему бразильцу других игроков «Реала» — Хамеса Родригеса, Кейлора Наваса, Иско и Карима Бензема. Однако шансы на уход из мадридского клуба двух последних оцениваются как очень низкие.