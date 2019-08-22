Клопп сравнил Коутиньо с Дель Пьеро

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился мыслями о сильных сторонах бывшего полузащитника команды Филиппе Коутиньо, на днях перешедшего из «Барселоны» в «Баварию», а также сравнил его с легендарным нападающим «Ювентуса» Алессандро Дель Пьеро.



«Филиппе – доминирующий на поле футболист, помогающий команде и определяющий её игру. Он силён на мелких участках, но также достаточно быстр для больших пространств. Со времён Алессандро Дель Пьеро, который отправлял мяч в угол ворот со схожих позиций, я не видел кого-либо ещё, способного делать то же с такой частотой», — цитирует Клоппа Goal.com со ссылкой на Kicker.



Коутиньо присоединится к «Баварии» на правах годичной аренды. Мюнхенцам она обойдётся в € 8,5 млн. В договоре также прописана необязательная опция выкупа игрока за фиксированную сумму – € 120 млн.



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