Защитник «Зенита» назвал Анюкова своим идолом

Защитник «Зенита» Денис Терентьев рассказал о предстоящем матче 7-го тура Премьер-Лиги с «Уфой» и отметил, что изменилось с уходом из стана петербургской команды Александра Анюкова.

«Было небольшое повреждение перед «Краснодаром», из-за которого не смог принять участия в той игре. Но сейчас всё хорошо, оправился от травмы и готов играть. Знаю, что „Уфа“ обыграла «Ростов», одного из лидеров чемпионата. Это даёт нам большую мотивацию, тем более есть желание реабилитироваться за прошлую игру.



Готовы играть на синтетике, ничего не беспокоит. Понятно, что поле тяжёлое. Смотрели игру с «Ростовом», видели, что у многих проскальзывали бутсы.

Что изменилось с уходом Александра Анюкова? Саше я ещё мячи подавал на «Петровском», учился на его играх. Для меня он был идолом. Сейчас Саша ушёл, теперь другие конкуренты. Тренируемся, работаем", — передаёт слова Терентьева корреспондент «Чемпионата» Анатолий Романов.