«Барселона» наложит на Дембеле огромный штраф

«Барселона» собирается наложить огромный штраф на нападающего Усмана Дембеле за то, что тот скрыл травму от медицинского штаба каталонского клуба, чтобы провести выходные со своей семьёй. После поражения каталонцев от «Атлетика» футболист был замечен спящим на диване в аэропорту Бильбао, после чего улетел.

Мусса Сиссоко, агент французского нападающего, уверяет, что футболист отправился не в Сенегал, а в Ренн в дом своей матери, а о травме игрок узнал уже позже. Как сообщает Sport.es, в каталонской команде собираются оштрафовать Дембеле на крупную сумму — от € 360 до 980 тыс.

Напомним, у 22-летнего футболиста было диагностировано повреждение левого подколенного сухожилия. Сроки восстановления игрока составят около пяти недель.