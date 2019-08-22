Галактионов: обсуждали с Черчесовым вызов Чалова в молодёжную сборную

Михаил Галактионов, старший тренер молодёжной сборной России, прокомментировал состав команды на отборочные матчи чемпионата Европы—2021 с Сербией (6 сентября, Саранск, стадион «Мордовия Арена», 19:00) и Болгарией (10 сентября, София, стадион «Славия», 20:30).



«В рамках подготовки к старту отборочного цикла чемпионата Европы—2021 молодёжная сборная России нового созыва (игроки не старше 1998 года рождения) провела два учебно-тренировочных сбора — в марте в Испании и в конце мая — начале июня в Австрии. Надеюсь, что проделанная на сборах работа поможет нам в преддверии отборочных игр. Сейчас самое главное, чтобы все вызванные футболисты прибыли в расположение сборной здоровыми, без травм. Мы продолжаем изучать соперников по ближайшим матчам, готовим информацию для игроков. В официальных матчах нам нужно предстать единым, боеспособным коллективом.



Перед тем как объявить состав, мы проговорили со Станиславом Черчесовым все моменты по игрокам молодёжной сборной, которые являются также кандидатами в национальную команду. Прежде всего речь идет о Фёдоре Чалове и Иване Облякове, которые в июне находились в расположении главной команды страны. Сейчас ситуация является принципиально другой. Молодёжная сборная стартует в отборочном цикле чемпионата Европы—2021, это уже официальные матчи. Принцип тренерского штаба Станислава Черчесова заключается в том, что в таких ситуациях в национальную команду приглашаются игроки, которые имеют в ней стабильное место в основном составе. Так было в прошлом цикле с Головиным, а позапрошлом — с Зобниным и Миранчуком. Поэтому было принято решение, что в сентябре они будут вызваны в молодёжную сборную.



Помимо этого есть группа игроков, которая не смогла подойти в оптимальном состоянии к началу сентябрьского сбора. Даниил Круговой только начал работать с ограничениями после травмы, Максим Глушенков не готов, а Михаил Лысов получил повреждение на тренировке в клубе. Все они пропустят ближайший сбор команды, но в будущем мы, естественно, рассчитываем на них. В то же время выздоровел и набрал форму Константин Кучаев, которого мы впервые вызвали в молодёжную сборную. Кучаев — качественный игрок, который усилит конкуренцию внутри команды и поможет нам в играх европейской квалификации», — цитирует Галактионова пресс-служба РФС.

Чалов вызван в молодёжную сборную России на матчи отбора Евро-2021