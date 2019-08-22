Джибриль Сиссе сделал себе разноцветную причёску

Бывший нападающий сборной Франции Джибриль Сиссе сделал себе оригинальную причёску, о чём сообщил в своём «инстаграме».



Основным цветом причёски 38-летнего футболиста стал голубой. Также на ней присутствует узор, выполненный в чёрном, жёлтом и розовом цветах.

Сиссе за свою карьеру, которая началась в 1998 году, выступал за такие клубы, как «Осер», «Ливерпуль», «Марсель», «Сандерленд», «Панатинаикос», «Лацио», «Куинз Парк Рейнджерс», «Аль-Гарафа», «Бастия» и другие. Любителям российского футбола он также известен по игре за «Кубань» в 2013 году. В составе сборной Франции, в которую он вызывался с 2002 по 2011 год, Джибриль стал обладателем Кубка конфедераций в 2003 году. На клубном уровне форвард завоевал шесть трофеев.