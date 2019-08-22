«Брага» — «Спартак»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся 22 августа в 21:45

Сегодня, 22 августа, состоится матч «Брага» — «Спартак». Первая встреча раунда плей-офф квалификации Лиги Европы пройдёт на стадионе «Мунисипал-ди-Брага» в Браге (Португалия), стартовый свисток прозвучит в 21:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Обслужит встречу бригада арбитров из Испании во главе с Хавьером Эстрадой Фернандесом. В роли его ассистентов выступят Иньиго Прието Лопес де Серайн и Хосе Энрике Наранхо Перес. Резервный рефери — Пабло Гонсалес Фуэртес.
В 3-м квалификационном раунде Лиги Европы «Брага» в двухматчевом противостоянии победила «Брондбю» (4:2, 3:1). «Спартак» в свою очередь оказался сильнее «Туна» (3:2, 2:1).
Победитель этой пары выйдет в групповой этап Лиги Европы. С турнирной сеткой соревнования можно ознакомиться на «Чемпионате».
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