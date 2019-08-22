Чалов: не фанаты виноваты в том, что ЦСКА пропустил второй мяч от «Спартака»

Нападающий ЦСКА Фёдор Чалов не разделил популярного мнения в Сети, что поклонники «армейцев» подвели собственную команду, устроив в дерби со «Спартаком» мощное пирошоу после гола защитника Марио Фернандеса. В результате сильного задымления встреча была надолго прервана, а сразу после её возобновления красно-белые забили победный гол.
«Какой смысл теперь фантазировать, что могло бы быть, если бы не остановка игры. Я понимаю эмоции фанатов: они ждали этого гола не меньше нас, готовились к нему. Возможно, мы действительно застоялись в эту 10-минутную паузу, раз практически сразу после неё пропустили гол. Но это не болельщиков — только наша вина. На мгновение потеряли концентрацию, совершили несколько ошибок — и вот результат. Фанаты тут ни при чём», — подчеркнул Чалов в беседе с корреспондентами «Чемпионата» Олегом Лысенко и Андреем Панковым.
«Спартак», набрав 11 очков, занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, ЦСКА (10) — шестое.
Полное интервью с Фёдором Чаловым читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.
- 22 августа 2019
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