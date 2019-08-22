Сарри не будет присутствовать на скамейке «Юве» в матчах с «Наполи» и «Пармой»
Туринский «Ювентус» на официальном сайте объявил, что главный тренер команды Маурицио Сарри пропустит первые два матча Серии А в сезоне-2019/20 из-за пневмонии.
24 августа «Ювентус» на выезде сыграет с «Пармой», а через неделю дома встретится с «Наполи», который Сарри возглавлял с 2015 по 2018 год.
Маурицио диагностировали пневмонию несколько дней назад. Сегодня, 22 августа, 60-летний специалист прошёл дополнительные медицинские тесты, которые показали улучшение. Чтобы итальянец мог полностью выздороветь, было принято решение освободить его от первых двух матчей Серии А в нынешнем сезоне.
«Ювентус» сообщил, что, несмотря на болезнь, Сарри сегодня пришёл в тренировочный комплекс клуба, чтобы скоординировать работу со своим штабом.
«Челси» поддержал Сарри, у которого диагностировали пневмонию
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