Сарри не будет присутствовать на скамейке «Юве» в матчах с «Наполи» и «Пармой»

Туринский «Ювентус» на официальном сайте объявил, что главный тренер команды Маурицио Сарри пропустит первые два матча Серии А в сезоне-2019/20 из-за пневмонии.

24 августа «Ювентус» на выезде сыграет с «Пармой», а через неделю дома встретится с «Наполи», который Сарри возглавлял с 2015 по 2018 год.

Маурицио диагностировали пневмонию несколько дней назад. Сегодня, 22 августа, 60-летний специалист прошёл дополнительные медицинские тесты, которые показали улучшение. Чтобы итальянец мог полностью выздороветь, было принято решение освободить его от первых двух матчей Серии А в нынешнем сезоне.

«Ювентус» сообщил, что, несмотря на болезнь, Сарри сегодня пришёл в тренировочный комплекс клуба, чтобы скоординировать работу со своим штабом.