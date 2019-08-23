Ещенко: если «Спартак» не пройдёт такую «Брагу», то это будет катастрофа

Защитник московского «Спартака» Андрей Ещенко прокомментировал поражение со счётом 0:1 в первом матче раунда плей-офф квалификации Лиги Европы с «Брагой».
«Сначала было не особо привычно играть, потому что в Москве нет такой погоды. Поле и соперник позволял держать мяч. Мы не ожидали того, что «Брага» сядет в оборону. Думали, что будет больше прессинга с их стороны, больше активных действий. Потом мы начали перестраиваться, начали играть в пас. Не хватало только последнего паса. Вместо того, чтобы обыгрывать двух соперников, нужно было отдавать решающий пас. Подходы к воротам у нас были.
В эпизоде с пропущенным голом нас поймали на контратаке, у нас появились свободные зоны. Думаю, что мы просто не поверили в свои силы. Нам нужно было спокойно играть в пас, обыгрывать.
«Брага» же ничем не удивила. Хорошие техничные футболисты. Мы же думали, что они будут больше прессинговать и атаковать. Даже если они прессинговали, то мы спокойно через пас выходили. Поэтому, если мы не пройдём такую «Брагу», то это будет катастрофа. Нужно поверить в свои силы и в Москве мы обязательно добьёмся результата», — сказал Ещенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Егоровым.
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