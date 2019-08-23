«Рома» может арендовать Калинича

Хорватский нападающий мадридского «Атлетико» Никола Калинич может перейти в римскую «Рому», утверждает Football Italia со ссылкой на Sky Sport Italia.

По данным источника, итальянский клуб намерен арендовать футболиста в летнее трансферное окно. Планируется, что Калинич будет дублёром основного форварда команды Эдина Джеко. Главный тренер римлян Паулу Фонсека уже дал добро на переход хорвата.

31-летний Калинич не имеет твёрдого места в основном составе «Атлетико», поэтому готов рассмотреть вариант с возвращением в Серию А, где он ранее выступал за «Фиорентину» и «Милан». В минувшем сезоне форвард принял участие в 17 матчах чемпионата Италии (семь — в основном составе), в которых забил два гола.