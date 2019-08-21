«Рома» объявила о переходе защитника «Челси» Дзаппакосты

Защитник «Челси» Давиде Дзаппакоста перешёл на правах аренды в «Рому», сообщает официальный сайт итальянского клуба.

Соглашение между клубами рассчитано на полсезона — до января 2020 года. По истечении срока аренды римский клуб будет иметь право продлить её до конца сезона-2019/20. В «Роме» 27-летний защитник будет играть под 2-м номером. Он стал седьмым новичком команды в текущее трансферное окно.

«Рад присоединиться к „Роме“ после полученного опыта за границей, который помог мне прогрессировать как игроку и как человеку. Возможность играть за такой замечательный клуб — огромная мотивация. Не могу дождаться начала тренировок вместе с новыми партнёрами по команде», — прокомментировал переход Дзаппакоста.