На благотворительном аукционе будет разыграна футболка Дзюбы с автографами

Фонд помощи «География Добра» объявил о благотворительном аукционе в помощь трёхлетнему Елисею Артамонову, которому необходимо срочное дорогостоящее лечение в Институте Гутмана.
В рамках аукциона фондом разыгрывается футболка нападающего «Зенита» Артёма Дзюбы с автографами игроков петербургской команды. Стартовая цена — 5000 рублей.
Правила:
1. Подписаться на Фонд помощи «География Добра»
2. Написать комментарии с ценой под постом
3. Шаг повышения цены — от 1000 рублей.
«Победителем становится тот, чья ставка провисела 24 часа. Аукцион автоматически закончится 25 августа в 21:00 мск. Если победитель к тому времени будет не определен, им станет тот, кто предложил большую сумму. Доставку в любой город России фонд берёт на себя», — говорится в сообщении.
Познакомиться ближе с историей Елисея можно на сайте фонда.
Также помочь ребенку можно:
— совершив пожертвование с банковской карты на географиядобра.рф
— отправив SMS на 7522 со словом «Жизнь 500», где 500 — любая сумма
— Сбербанк Онлайн — Р/С 40703810129000000118 / ИНН 4401165180 / БИК 043469623, в назначении платежа укажите: Елисей Артамонов.
- 23 августа 2019
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