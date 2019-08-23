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Комбаров: в «Спартаке» у меня пошёл какой-то застой, нужен был толчок в жизни

Комбаров: в «Спартаке» у меня пошёл какой-то застой, нужен был толчок в жизни
Футбол / РПЛ 0

Защитник «Крыльев Советов» Дмитрий Комбаров поделился ожиданиями от матча 7-го тура чемпионата России со «Спартаком».

«Здесь сразу стало проще. «Спартак» — такая команда, где любое слово и шорох обсуждаются всеми СМИ, болельщиками, даже людьми, которые ситуации не видят, но темы раскручивают. Просто слышишь звон – не знаешь, где он. В Самаре такого нет, всё проще: больше свободы, раскрепощённости. Мы проиграли четвёртую игру подряд, подошли к нашим трибунам, а они нам стоя аплодировали. Фанаты здесь больше видят, как мы бьёмся, умираем на поле, они за это нам благодарны. А представьте, если бы «Спартак» проиграл четыре игры подряд?

Здесь я получил глоток свежего воздуха. В «Спартаке» у меня пошёл какой-то застой, нужен был толчок в жизни, хотелось получить новые эмоции. Сейчас вызов я получил», — сказал Комбаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

Матч «Крылья Советов» — «Спартак» состоится 25 августа. Начало матча — в 19:00 мск.

Полностью интервью с Дмитрием Комбаровым читайте скоро на «Чемпионате».

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