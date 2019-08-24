Санчо установил новый рекорд Бундеслиги

В матче 2-го тура немецкой Бундеслиги «Кёльн» принимал дортмундскую «Боруссию». Встреча завершилась победой гостей со счётом 3:1.



Полузащитник Джейдон Санчо отметился голом и результативной передачей в этой встрече. Таким образом, 19-летний английский футболист стал самым молодым автором 15 голов в чемпионате Германии в истории. Прежний рекорд был установлен хавбеком «Штутгарта» Хорстом Кёппелем в 1967 году, который достиг отметки в 15 голов в возрасте 19 лет и 185 дней. Санчо смог забить 15 голов в Бундеслиге в возрасте 19 лет и 151 дня.



Джейдон перешёл в «Боруссию» в 2017 году. В прошлом сезоне полузащитник принял участие в 34 матчах немецкой Бундеслиги, в которых записал на свой счёт 12 голов и 14 результативных передач, а также получил 2 жёлтые карточки.

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