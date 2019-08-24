Ван Дейк назвал Агуэро самым сложным соперником в АПЛ

Защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк назвал самого сложного соперника в английской Премьер-Лиге.

В интервью talkSPORT 28-летний футболист красных заявил, что самым сильным его оппонентом в АПЛ является форвард «Манчестер Сити» Серхио Агуэро. Также ван Дейк выбрал «Энфилд» величайшим стадионом планеты. Лучшими тренерами всех времён он назвал своих наставников по «Ливерпулю» и сборной Нидерландов — Юргена Коппа и Рональда Кумана соответственно. Лучшим игроком всех времён среди соотечественников выбрал Марко ван Бастена.

Ван Дейк перешёл в «Ливерпуль» в январе 2018 года из «Саутгемптона». Сумма трансфера составила € 84,65 млн. В минувшем сезоне 28-летний голландец принял участие в 38 матчах английской Премьер-лиги, в которых стал автором четырёх забитых мячей, а также двух результативных передач. Ван Дейк был признан лучшим игроком АПЛ сезона-2018/19. Контракт игрока с «Ливерпулем» действует до лета 2023 года.