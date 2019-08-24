«Ливерпуль» намерен увеличить зарплату ван Дейку в два раза

«Ливерпуль» улучшит финансовые условия по новому контракту голландского защитника Вирджила ван Дейка, сообщает 90min.
По информации источника, зарплата игрока будет увеличена в два раза — со £ 125 тыс. (около € 137 тыс.) до £ 250 тыс. (примерно € 273 тыс.) в неделю. В июне сообщалось, что «Ливерпуль» приступил к переговорам с ван Дейком о заключении нового контракта.
Ван Дейк перешёл в «Ливерпуль» в январе 2018 года из «Саутгемптона». Сумма трансфера составила € 84,65 млн. В минувшем сезоне 28-летний голландец принял участие в 38 матчах английской Премьер-лиги, в которых стал автором четырёх забитых мячей, а также двух результативных передач. Ван Дейк был признан лучшим игроком АПЛ сезона-2018/19. Контракт игрока с «Ливерпулем» действует до лета 2023 года.
- 24 августа 2019
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