«Ливерпуль» — «Арсенал»: прямой эфир матча начнётся 24 августа в 19:30

Сегодня, 24 августа, состоится матч 3-го тура английской Премьер-лиги между «Ливерпулем» и «Арсеналом». Встреча пройдёт на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле, прямая видеотрансляция начнётся в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.



Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Энтони Тейлором. В роли его ассистентов выступят Гари Бесвик и Адам Нанн. Резервным рефери на эту встречу назначен Джонатан Мосс.



«Ливерпуль» набрал 6 очков в 2 матчах и занимает 1-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. Лондонский «Арсенал» (6) — на 2-м месте.



С расписанием английской Премьер-лиги сезона-2019/20 можно ознакомиться на «Чемпионате».

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