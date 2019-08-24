«МЮ» пропустил первым в матче с «Кристал Пэлас» после удара Айю. Видео

В матче 3-го тура английской Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» – «Кристал Пэлас» был открыт счёт на 32-й минуте. Отличился нападающий гостей Джордан Айю.



Полузащитник Джеффи Шлупп выиграл борьбу за верховой мяч и вывел Айю один на один, а тот ударом с линии штрафной пробил Давиа Де Хеа.

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3-й тур АПЛ стартовал в пятницу, 23 августа. «Астон Вилла» на своём поле победила «Эвертон» со счётом 2:0.



24 августа «Челси» в гостях обыграл «Норвич Сити» 3:2. Также в этот день встречаются «Уотфорд» – «Вест Хэм Юнайтед», «Шеффилд Юнайтед» – «Лестер Сити», «Брайтон энд Хоув Альбион» – «Саутгемптон» и «Ливерпуль» – «Арсенал».



Тур завершится в воскресенье, 25 августа, матчами «Борнмут» – «Манчестер Сити», «Тоттенхэм Хотспур» – «Ньюкасл Юнайтед» и «Вулверхэмптон» – «Бёрнли».