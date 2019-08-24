Игроки «МЮ» недовольны, что Погба остаётся штатным пенальтистом

Футболисты «Манчестер Юнайтед» недовольны, что полузащитник Поль Погба остаётся штатным пенальтистом команды, сообщает Daily Mail.

Согласно информации источника, игроки «красных дьяволов» предпочитают, чтобы эти обязанности были возложены на форварда Маркуса Рашфорда, так как эффективность исполнения 11-метровых ударов французом оставляет желать лучшего.

Напомним, в матче 2-го тура английской Премьер-лиги с «Вулверхэмптоном», который завершился со счётом 1:1, Погба не реализовал пенальти. Он не забил четыре из одиннадцати пенальти, которые пробивал в матчах за «МЮ». Этот результат является одним из худших в истории клуба. Несмотря на это, главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер не намерен менять штатного пенальтиста.