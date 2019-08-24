Хавбек «МЮ» Джеймс: когда забил, подумал, что мы вырвем победу

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Даниэль Джеймс дал комментарий после поражения со счётом 1:2 в домашнем матчем 3-го тура английской Премьер-лиги с «Кристал Пэлас». 21-летний валлиец стал автором единственного гола манкунианцев, забив на 89-й минуте.

«В первом тайме мы играли не очень хорошо, но отлично провели вторую половину встречи. Когда забили, я подумал, что мы вырвем победу. Нам было трудно проходить оборону соперника, не могли добраться до финальной трети поля.

Рад, что забил мяч, но считаю, что мы должны были победить. Наша команда всё контролировала, но проиграла. Это разочаровывает», — приводит слова футболиста «красных дьяволов» BBC.

Видео гола Джеймса можно посмотреть на «Чемпионате».