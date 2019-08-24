Месси не сыграет с «Бетисом». В заявку «Барселоны» включён 16-летний Фати

Нападающие «Барселоны» Лионель Месси, Луис Суарес и Усман Дембеле не попали в заявку команды на матч 2-го тура чемпионата Испании с «Бетисом», сообщается на официальном сайте клуба.

Форварды продолжают восстанавливаться после травм. Также в лазарете каталонского клуба остаётся вратарь Нето, который несколько недель назад сломал руку.

В заявку «Барселоны» включён 16-летний нападающий Ансу Фати. По решению тренерского штаба в матче не сыграют защитники Тодибо и Ваге, а также полузащитник Аленья.

Полностью заявка выглядит так:

вратари тер Штеген, Пенья

защитники Семеду, Пике, Лангле, Альба, Умтити, Фирпо

полузащитники Ракитич, Бускетс, Артур, Рафинья, Роберто, де Йонг, Видаль

нападающие Гризманн, Фати

Матч «Барселона» — «Бетис» состоится завтра, 25 августа. Начало — в 22:00 мск.