«ПСЖ» выдвинул ультиматум «Барселоне» во время переговоров по Неймару

«Пари Сен-Жермен» выдвинул «Барселоне» ультиматум во время переговоров по своему форварду Неймару, сообщает Marca со ссылкой на RAC1.

Согласно информации источника, чемпион Франции уведомил сине-гранатовых, что те должны увеличить своё предложение по 27-летнему нападающему, если хотят вернуть его на «Камп Ноу». В противном случае «ПСЖ» будет готов продать футболиста «Реалу». Ожидается, что участие в финальном раунде переговоров по форварду примет лично президент каталонского клуба Хосеп Мария Бартомеу. Не исключено, что за бразильца «Барса» предложит денежную компенсацию и вингера Усмана Дембеле.

В минувшем сезоне Неймар принял участие в 28 матчах во всех турнирах на клубном уровне, в которых стал автором 23 забитых мячей, а также 13 результативных передач. Контракт форварда с французским клубом действителен до 30 июня 2022 года.