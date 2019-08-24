Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Тамбов» — «Динамо». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
14:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«ПСЖ» выдвинул ультиматум «Барселоне» во время переговоров по Неймару

«ПСЖ» выдвинул ультиматум «Барселоне» во время переговоров по Неймару
Футбол / Испания 0

«Пари Сен-Жермен» выдвинул «Барселоне» ультиматум во время переговоров по своему форварду Неймару, сообщает Marca со ссылкой на RAC1.

Согласно информации источника, чемпион Франции уведомил сине-гранатовых, что те должны увеличить своё предложение по 27-летнему нападающему, если хотят вернуть его на «Камп Ноу». В противном случае «ПСЖ» будет готов продать футболиста «Реалу». Ожидается, что участие в финальном раунде переговоров по форварду примет лично президент каталонского клуба Хосеп Мария Бартомеу. Не исключено, что за бразильца «Барса» предложит денежную компенсацию и вингера Усмана Дембеле.

В минувшем сезоне Неймар принял участие в 28 матчах во всех турнирах на клубном уровне, в которых стал автором 23 забитых мячей, а также 13 результативных передач. Контракт форварда с французским клубом действителен до 30 июня 2022 года.

Стали известны финансовые требования Неймара к «Барселоне» и «Реалу»
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент