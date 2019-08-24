«ПСЖ» выдвинул ультиматум «Барселоне» во время переговоров по Неймару

«Пари Сен-Жермен» выдвинул «Барселоне» ультиматум во время переговоров по своему форварду Неймару, сообщает Marca со ссылкой на RAC1.
Согласно информации источника, чемпион Франции уведомил сине-гранатовых, что те должны увеличить своё предложение по 27-летнему нападающему, если хотят вернуть его на «Камп Ноу». В противном случае «ПСЖ» будет готов продать футболиста «Реалу». Ожидается, что участие в финальном раунде переговоров по форварду примет лично президент каталонского клуба Хосеп Мария Бартомеу. Не исключено, что за бразильца «Барса» предложит денежную компенсацию и вингера Усмана Дембеле.
В минувшем сезоне Неймар принял участие в 28 матчах во всех турнирах на клубном уровне, в которых стал автором 23 забитых мячей, а также 13 результативных передач. Контракт форварда с французским клубом действителен до 30 июня 2022 года.
- 24 августа 2019
-
00:51
-
00:39
-
00:34
-
00:11
-
00:11
- 23 августа 2019
-
23:56
-
23:55
-
23:38
-
23:28
-
23:27
-
23:14
-
23:06
-
22:59
-
22:45
-
22:43
-
22:28
-
22:16
-
22:11
-
21:58
-
21:38
-
21:36
-
21:20
-
21:17
-
20:58
-
20:46
-
20:38
-
20:24
-
20:17
-
20:02
-
19:56
-
19:53
-
19:33
-
19:19
-
19:09
-
19:06